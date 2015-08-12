Вчені змогли за допомогою Wi-Fi "бачити" крізь стіни
Спецслужби, використовуючи розробки вчених з Університетського коледжу Лондона, зацікавилися можливістю відслідковувати переміщення людини в сусідньому приміщенні за допомогою Wi-Fi.
Про це повідомляється на сайті IEEE Spectrum, передає Lenta.ru.
Рух предметів, забезпечених приймачами випромінювання, вчені запропонували відстежувати, використовуючи доплерівські зрушення частоти випромінювання (виникають при переміщенні предметів) Wi-Fi або мобільні сигнали.
Нова технологія здатна відслідковувати переміщення людей за бетонними стінами товщиною до 25 сантиметрів. За словами розробників, вона вже дозволяє (завдяки розташованому в руці смартфону) відстежувати рухи людини.
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Роботою фахівців зацікавилися спецслужби. Зокрема, перспективна технологія дозволяє відслідковувати переміщення людей за стінами і проводити, у разі необхідності (наприклад, терористичної загрози), їх точкову ліквідацію.