Вчені змогли за допомогою Wi-Fi "бачити" крізь стіни

Про це повідомляється на сайті IEEE Spectrum, передає Lenta.ru.

Рух предметів, забезпечених приймачами випромінювання, вчені запропонували відстежувати, використовуючи доплерівські зрушення частоти випромінювання (виникають при переміщенні предметів) Wi-Fi або мобільні сигнали.

Нова технологія здатна відслідковувати переміщення людей за бетонними стінами товщиною до 25 сантиметрів. За словами розробників, вона вже дозволяє (завдяки розташованому в руці смартфону) відстежувати рухи людини.

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Роботою фахівців зацікавилися спецслужби. Зокрема, перспективна технологія дозволяє відслідковувати переміщення людей за стінами і проводити, у разі необхідності (наприклад, терористичної загрози), їх точкову ліквідацію.