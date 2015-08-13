Вчені виявили найменшу з усіх відомих чорну діру

На думку вчених, вона може розповісти про те, як великі чорні діри і галактики, в яких вони розташовуються, утворилися більше 13 мільярдів років тому. Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт NASA.

На думку вчених, маса цієї чорної діри приблизно в 50 тисяч разів перевершує масу Сонця. Тобто вона майже в 2 рази менше чорної діри, яка вважалася самою маленькою раніше.

Чорна діра, названа RGG 118, розташовується в 340 мільйонів світлових років від Землі.

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На думку вчених, відкриття такої маленької масивної чорної діри є дуже важливим, оскільки воно може допомогти дослідникам вивчити те, яким чином чорні діри ростуть на протязі свого існування.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики знайшли у відносно невеликій галактиці, існувала на зорі життя Всесвіту, унікальну надмасивну чорну діру з аномально високою масою, змусила вчених засумніватися у всіх сучасних теоріях про життя галактик.