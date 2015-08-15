ЗМІ дізналися про розробку інженерами Apple безпілотного автомобіля

Про це повідомила британська The Guardian з посиланням на листування інженерів корпорації, передає Lenta.ru.

За даними газети, в якості тестової майданчику Apple зацікавилася базою GoMentum Station — колишнім об'єктом Військово-морських сил США в Каліфорнії. Пентагон, якому належить ділянка площею близько 850 гектарів, позиціонує свою власність як «найбільший безпечний випробувальний полігон у світі», придатний для тестування безпілотних автомобілів.

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«Ходили чутки, що Apple працює над створенням безпілотного електромобіля в рамках проекту Titan, проте лише зараз його існування документально підтвердилося», — зазначає The Guardian.

На підтримку своєї версії про активну діяльність компанії в цьому напрямку видання також додає, що глава Apple Тім Кук в останні місяці провів серію зустрічей з керівниками компаній-автовиробників, а сама Apple наймає на роботу експертів в автомобільній галузі, в тому числі з Tesla Motors і Mercedes-Benz.