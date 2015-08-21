Вчені підтвердили, що людина стала унікальним суперхижаком

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши дані про методи полювання людини та їх вплив на популяцію тварин, передає Бі-бі-сі з посиланням на публікацію учених в журналі Science.

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У дослідженні говориться, що люди набагато частіше вбивають сильних дорослих особин, в той час як інші хижаки полюють на молодих тварин.

Це пов'язано з тим, що при використанні зброї, пасток, сіток та інших технологічних переваг, полювання на дорослих тварин не супроводжується для людини великим ризиком.

Наприклад, люди вбивають у 14 разів більше дорослих риб, ніж інші морські хижаки.

На думку дослідників, такі методи полювання призводять до вимирання тварин, адже дорослі особини необхідні для підтримання чисельності популяцій диких тварин і риб.