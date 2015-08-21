На 3D-принтері роздрукували скло (відео)

Ця технологія відкидає необхідність використання твердого ядра, як це робили наші предки тисячі років тому, передає The Verge.

У бункер принтера, який підтримує температуру від 480 до 515 градусів Цельсія, поміщають скло. Потім його пропускають через спеціальне сопло, звідки скло випливає, немов густа, желеподібна глазур або мед.

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При цьому наголошується, що контролюють температуру нагрівання вручну, щоб нитка розжарювалася рівномірно і створювалися умови для однакового охолодження скла.