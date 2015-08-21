Вчені з'ясували, як би виглядала наша планета без людей

Група датських вчених з Орхуського університету з'ясувала, як би виглядала наша планета, якби її не населяли люди, повідомляють РИА Новости.

За словами професора Єнса-Крістіана Свеннінга, Північна Європа — зовсім не єдиний регіон, де люди стали причиною сильного скорочення різноманіття ссавців. Це явище стало загальносвітовим. При цьому в більшості місць на планеті існує дефіцит різноманіття ссавців, якщо порівнювати з тим, яким би воно було без участі людини.

Читайте такожВчені підтвердили, що людина стала унікальним суперхижаком"У світі без людей більша частина Північної Європи, ймовірно, була б домівкою не лише для вовків, лосів і ведмедів, але і для таких тварин, як слони і носороги", — наголошується в матеріалі.