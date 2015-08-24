Apple відкликає партію смартфонів iPhone 6 Plus через несправності в роботі камери

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CNN.

За його даними, відкликання зачіпає в основному смартфони, продані в період з вересня 2014 року, коли iPhone 6 Plus надійшов у продаж, до січня поточного року. Кількість пристроїв з можливим браком не уточнюється, проте в Apple вказують, що мова йде про відносно невелику партію.

Як заявляють в компанії, виявлений дефект у роботі камери призводить до того, що зроблені за допомогою смартфона фотографії виглядають нечітко.

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Дізнатися, чи схильний конкретний телефон до зазначеного дефекту, можна, увівши серійний номер пристрою на спеціальній сторінці на сайті Apple. У компанії пообіцяли, що всі неполадки будуть усунені безкоштовно.

Раніше УНІАН повідомляв, що за перший квартал 2015 року частка американської Apple на світовому ринку смартфонів збільшилася на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 92%.