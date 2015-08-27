Вчені отримали нове зображення "космічного метелика"

Про це йдеться на сайті телескопа, передає РИА Новости.

Туманність, що знаходиться на відстані більш ніж 2 тисяч світлових років від Землі, відкрив у 1947 році астроном Рудольф Мінковским.

У центрі туманності знаходяться дві зірки – старе світило-гігант і білий карлик, які викидають під час руху газову матерію, що і утворює "крила".

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Як повідомляв УНІАН, оптичний телескоп Hubble допоміг дослідникам отримати якісне зображення планетарної туманності NGC 6565, яка сформувалася в процесі скидання зовнішніх оболонок із зірки, що знаходиться в її центрі, — тобто загибелі зірки і поступового перетворення її на білого карлика.