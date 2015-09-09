Українські вчені знайшли спосіб відмовитися від газу в опаленні

Відмовитися від дорогого газу і бути здоровими, запропонували українські вчені на прес-конференції в Києві. Журналістам продемонстрували винахід, який здатний перевернути існуючий порядок у світовій теплоенергетиці. Розробники з вітчизняної компанії «Квантум Електрик», показали унікальну обігрівальну панель. Прилад працює від електроенергії, при цьому не тільки економить кошти, але й лікує користувачів.

Спочатку прилад розроблявся як засіб профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів. Однак у процесі роботи був відкритий новий спосіб отримання теплової енергії з електричної. В основі лежить максимальне використання теплового потоку інфрачервоного випромінювання в сприятливому для людини діапазоні. Панель «Квантум Електрик» складається з монокристалічних, натуральних кераміко-вуглецевих пластин, які у нагрітому стані забезпечують оптимальні вологість і температуру в приміщенні. Сам прилад і всі комплектуючі виготовляються в Україні. Панелі споживають в 2-3 рази менше електроенергії, ніж класичні спіральні нагрівачі, а після виключення довго зберігають тепло.

«Споживання енергоресурсів в Україні в 2,7 разу перевищує середньостатистичне споживання енергоресурсів в європейських країнах. Наприклад, Польща з населенням в 39 млн осіб, споживає всього 16 млрд кубів газу. В той час, як Україна щорічно використовує близько 40 млрд кубів природного газу. З цього обсягу 18-20 млрд газу йде на потреби населення - опалення житла, підігрів води та приготування їжі. За нашими розрахунками, використовуючи технології «Квантум Електрик», можна знизити споживання газу в Україні на 5 млрд кубів газу в рік, і щорічно економити близько 35 млрд грн. Сім'я, що проживає в квартирі 70 м2, може заощадити понад 12 тис. грн за сезон, а мешканці приватного будинку площею 100 м2 збережуть у сімейному бюджеті понад 17 тис. грн. І це мова поки йде тільки про панелі, а у нас є ще ряд цікавих розробок – електричні плити, обігрівальні котли і т. д. Якщо нам вдасться заручитися підтримкою держави, то за 2 роки Україна може позбутися газової залежності, а це дуже важливо в сформованих економічних і політичних реаліях. Дуже хочеться бути почутими і затребуваними, тим більше що прем'єр-міністр України, постійно закликає переходити на альтернативні, більш ефективні способи опалення. Ми готові запропонувати державі рішення. Воно вже існує!», - коментує автор винаходу, теплоенергетик Сергій Петров.

Унікальність нового обігрівального приладу в тому, що всередині немає нагрівачів і кабелів - в панелі використовується спеціальна нитка, яка дозволяє отримати з 1 кВт електричної енергії до 3-х кВт теплової! У панелі немає негативного магнітного випромінювання, вона працює в діапазоні довжини магнітного випромінювання людського тіла, завдяки цьому вона не висушує, а нагріває молекули води в повітрі, створюючи в приміщенні оптимальну вологість повітря для людини. Після 40 хвилин роботи панель починає лікувати людей, що знаходяться в приміщенні, яке обігрівається. Панель можна використовувати для профілактики захворювань дихальних шляхів, шкірних захворювань, стимулювання кровообігу, підвищення імунітету, зниження високого тиску, заспокійливого впливу на нервову систему, для профілактики серцевих судинних захворювань. А так само, для нейтралізації неприємних запахів і тютюнового диму в приміщенні. Прототип панелі отримав медичні патенти ще в 2007 році!

Ефективність панелі «Квантум Електрик» підтверджена вченими технічного університету міста Кошице (Словаччина), де проведено випробування приладу. Євросоюз в 2016 році планує виділити близько 2 мільйонів євро на доопрацювання і організацію виробництва. Винаходом активно цікавляться китайці та німці, але розробники принципово хочуть спочатку виробляти і продавати панель саме в Україні. Вже отримано ряд патентів та сертифікатів Українського центру незалежних експертних досліджень «Укрэкспертиза», від «Української Державної санітарно-епідеміологічної служби» та ін.

Ростислав Мазур, з «Квантум Електрик» стверджує: «Наш пристрій не перегрівається, тому є безпечним для будинку, для офісів, шкіл та дитячих садків. На сьогоднішній день, це найефективніший і недорогий спосіб опалення з існуючих у принципі. Українці здійснили переворот у світовій теплоенергетиці. Наш винахід так само важливий, як поява інтернету або мобільних телефонів.