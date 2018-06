Вчені представили "Дерево життя" більш ніж 2 мільйонів видів живих організмів

Біологи з США представили "Дерево життя" близько 2,3 мільйони видів живих організмів (тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів), повідомляє Лента.ру.

"Результати своїх досліджень автори виклали в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Університету Дьюка в Північній Кароліні", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що проект являє собою опис еволюційних зв'язків 2,3 мільйонів видів і є першим етапом на шляху створення величезного каталогу (аналога Wikipedia) для дослідження 3,5 мільярдів років еволюції життя на Землі. Як зазначають вчені, їх початковий варіант Дерева життя містив менше 500 видів.

"Знання еволюційних взаємин між організмами дозволить фахівцям отримувати нові препарати, поліпшувати врожайність сільськогосподарських культур, а також простежувати розвиток низки інфекційних захворювань, зокрема, ВІЛ-інфекції, грипу і лихоманки Ебола", - підкреслюється в статті.

У проекті "Дерево життя" беруть участь одинадцять наукових та освітніх установ США. Під час його створення було використано понад 7,5 тисяч філогенетичних досліджень, опублікованих в період з 2000 по 2012 рік в понад ста наукових журналах. При цьому, як зазначають вчені, лише в кожному шостому дослідженні його автори представили свої дані в цифровому вигляді.

Так, переважна більшість еволюційних дерев мають вигляд PDF-файлів, які неможливо занести до бази даних та об'єднати з наявними матеріалами. Вчені зазначають, що це приводить до розриву між фактично наявною інформацією про організми та її оперативної доступністю.

Це призводить, за словами вчених, до того, що еволюційні взаємини між різними видами не зовсім зрозумілі. Взагалі це встановлено лише для п'яти відомих науці видів. Робота вчених була підтримана Національним науковим фондом США, який протягом трьох років виділить біологам 5,76 мільйона доларів.