Apple випустила WatchOS 2

Друга версія доступна для скачування, повідомляє Медуза.

Планувалося, що WatchOS 2 вийде 16 вересня одночасно з iOS 9. Однак її вихід вирішили відкласти, оскільки знайшли серйозну помилку.

WatchOS 2 дозволяє створювати додатки, які можуть безпосередньо взаємодіяти з датчиками. Крім того, їх можна буде встановлювати прямо на годинник, а не через iPhone. Також в новій версії WatchOS з'явиться підтримка сторонніх Complications — віджетів, які можна розташувати на циферблаті.

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple запустила нову версію своєї операційної системи iOS 9 ввечері 16 вересня. Після цього почали надходити відомості про те, що деякі користувачі зіткнулися з проблемами при завантаженні iOS 9 на пристрої Apple.