Вчені визначили мозкову схему, що формує пам'ять людини про події

Де і коли розділені на два потоки інформації - вони працюють за схемою, яка з'єднує гіпокамп і частину енторинальної кори головного мозку, пише "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail. Вчені виявили в енторинальній корі два скупчення нейронів, які передають цю інформацію. Ці скупчення діляться на острівні і океанські клітини.

Читайте такожМозок вчиться на своїх помилках - вчені

Попередні моделі роботи пам'яті ґрунтувалися на тому, що інформацію про час і контекст події відокремлює один від одного гіпокамп. Однак нове дослідження показало, що ця інформація вже досягає гіпокампу в розділеному вигляді.

«Це передбачає, що існує функція, що розділяє інформацію надвоє ще до гіпокампу. Є один шлях, який постачає в гіпокамп тимчасову інформацію, і інший, який направляє туди ж контекстуальне зображення», - зазначив дослідник Чен Сан.

Розташована поруч з гіпокампом енторинальна кора транслює сенсорну інформацію з інших ділянок кори головного мозку в гіпокамп, де і формуються спогади.

У 2014 році дослідники повідомили, що оточені океанськими острівні клітини необхідні мозку, щоб сформувати спогади, що зв'язують дві події, які відбуваються у швидкій послідовності. У новому дослідженні вчені виявили, що океанські клітини потрібні, щоб створити уявлення про місцезнаходження, де відбувалася подія, тобто вони важливі для контекстних уявлень.

Щоб виявити ці функції, нейробіологи маркували дві групи клітин флуоресцентною молекулою, яка освітлюється, коли зв'язується з кальцієм - ознака того, що нейрон «запалився». Це дозволило вченим визначити, які клітини були активні під час завдань, які вимагали, щоб миші відрізнили два різних оточення або зв'язали дві події в часі.

Дослідники також використовували техніку, яка дозволила їм управляти діяльністю нейрона за допомогою світла. Завдяки своїм маніпуляціям вони з'ясували, як змінювалася поведінка мишей при блокуванні острівних або океанських клітин. Так, коли вони заблокували океанські клітини, тварини не змогли зв'язати певне навколишнє середовище зі страхом після отримання там травми ноги. А блокування острівних клітин дозволяло дослідникам подовжувати або скорочувати проміжок часу між подіями, які були пов'язані в пам'яті мишей.

На думку вчених, острівні клітини допомагають тварині прокласти шлях через простір, а океанські - зрозуміти, де вона знаходиться у певний момент.

Тепер нейробіологи досліджують, як енторинальна кора і інші частини мозку уявляють час і місце. Дослідники також розбираються в питанні про те, як інформація про вибір часу і місцезнаходження обробляється мозком, щоб створити повну пам'ять про подію.