"Кривавий Місяць" зійде у ніч на понеділок - NASA

«Кривавий Місяць» – це коли тінь Землі кидає червонуватий блиск на «збільшений» Місяць, який ще називають «Супермісяцем» (це відбувається, коли орбіта Місяця знаходиться найближче до Землі, роблячи його яскравішим, ніж зазвичай).

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Як передає Радіо Свобода з посиланням на NASA, за ясного неба «Кривавий Місяць» побачать жителі Північної та Південної Америки, Європи, Африки, частини Західної Азії і східної частини Тихого океану.

«Кривавий Місяць» триватиме менше двох годин і розпочне своє сходження в ніч на 28 вересня, приблизно о 3-й годині ночі за київським часом.

Востаннє таке явище було понад 30 років тому, а наступне – не раніше 2033 року.