Цієї ночі весь світ побачив "кривавий" Місяць (фоторепортаж)

У ніч на понеділок, 28 вересня, жителі Землі могли спостерігати за рідкісним небесним явищем під назвою «Кривавий Місяць», яке трапляється раз у два або три десятиліття.

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«Кривавий Місяь» – це коли тінь Землі кидає червонуватий блиск на «збільшений» Місяць, який ще називають «Суперповнею» (це відбувається, коли орбіта Місяця знаходиться ближче до Землі, роблячи його яскравіше, ніж зазвичай).

Востаннє таке явище було більше 30 років тому, а наступне – не раніше 2033 року.