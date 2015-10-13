Споживачів навчать відрізняти офіційну техніку від контрабандної

«Samsung Electronics Україна» докладає вагомих зусиль аби захистити українських споживачів від купівлі контрабандної електроніки, що є не лише порушенням чинного законодавства з боку нелегальних імпортерів, але й несе ризики для власників таких пристроїв, — зазначає Людмила Притула, керівник департаменту корпоративного маркетингу компанії. – Техніка торгової марки Samsung відзначається найвищою якістю та оригінальним дизайном. Але ми не можемо гарантувати коректну роботу пристроїв та сервісів, а також надавати сервісне обслуговування продукції, що була завезена на територію України незаконним шляхом. Саме тому «Samsung Electronics Україна» ініціювала освітню програму, метою якої є розповісти українцям як уникнути придбання нелегальних товарів і, якими можуть бути наслідки такої покупки».

Щоб відрізнити офіційну продукцію, споживачу необхідно перевірити маркування пристрою. Сертифікована для продажу в Україні техніка має містити маркування українською мовою на упаковці та на самому виробі, а також Національний Знак Відповідності вимогам Технічних Регламентів. Ці маркування є гарантією того, що споживач купує офіційну продукцію Samsung. В іншому випадку – компанія Samsung Electronics не несе жодної відповідальності за якість та роботу придбаного товару.

Кожен споживач має розуміти, що лише офіційні товари, які мають обов’язкове маркування, нанесене виробником відповідно до вимог чинного українського законодавства, підлягають гарантійному обслуговуванню. Вони можуть обслуговуватися в офіційних сервісних центрах компанії по всій Україні, а також адаптовані до українського ринку та підтримують коректну роботу усіх локальних послуг, сервісів та контенту.

Гарантійне обслуговування в офіційній сервісній мережі — це гарантія на запчастини та роботи, висококваліфікований персонал, який регулярно проходить навчання та сертифікацію, використання сучасного обладнання для діагностики та ремонту, а також збереження гарантії виробника та оперативне виконання робіт. Варто зазначити, що Samsung налічує 120 сервісних центрів по всій Україні, а в містах мільйонниках споживачі мають можливість скористатися послугами сервісних центрів класу «Плаза». Саме завдяки високій якості та доступності сервісу Samsung (центри з обслуговування клієнтів розташовані не більше ніж в годині їзди), три роки поспіль компанія перемагала в номінації «Сервіс споживчої електроніки року» щорічного загальнодержавного конкурсу «Вибір року».

Боротьба з «сірим» ринком електроніки та побутової техніки набирає обертів. Українці заслуговують на те, щоб їх техніка була якісною і служила довше, а це можливо тільки за умов розвитку цивілізованого ринку товарів.

Детальна інформація щодо ініціативи доступна за посиланням: http://www.samsung.com/ua/gray_import_goods/.