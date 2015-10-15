NASA показало відеоролик з Юпітером у роздільній здатності 4К

Правда, для того щоб подивитися його «на повну потужність», потрібен телевізор або монітор з відповідною роздільною здатністю, передає Meduza.

NASA зробило відео Юпітера з фотографій телескопа «Хаббл» за різні роки. Зіставлення фотографій дозволило створити нову карту планети, а також простежити за змінами на Юпітері.

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Зокрема, з'ясувалося, що Велика червона пляма Юпітера змінюється в розмірах: за земний рік його розмір по довгій осі скоротився на 240 кілометрів.

Як повідомляв раніше УНІАН, в NASA заявили про те, що готові запустити на території Північної Америки телеканал, який буде транслювати відео в форматі Ultra HD. Контент каналу буде формуватися з відео, яке буде постачати безпосередньо NASA і компанія Harmonic. Телепрограми у форматі 4К будуть поставлятися на телевізори та інші пристрої, які користувачі захочуть підключити.