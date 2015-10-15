Лондонський Музей природознавства визначив кращі фотографії дикої природи 2015 року
17:46, 15 жовтня 2015Наука та IT
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Лондонський Музей природознавства представив переможців престижного щорічного конкурсу "Кращий фотограф дикої природи".
На суд журі було представлено 42 тис. знімків, зроблених в 96 країнах / Andrey Gudkov, nhm.ac.uk
Конкурс проводиться у кількох номінаціях, в тому числі в таких незвичайних як "Враження", "Вид з неба" і "Міське середовище". На суд журі було представлено 42 тис. знімків, зроблених в 96 країнах, передає Lenta.ru.
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На знімку, який став переможцем конкурсу зображена лисиця, яка зловила песця. В описі до знімка говориться, що через глобальне потепління, лисиці заходять все північніше в канадську тундру, де зустрічаються з песцами (арктичними лисицями). Вони не тільки стають головними конкурентами песців (обидва види полюють на дрібних ссавців, таких як лемінги), але і хижаками - лисиці не гребують полювати на "родичів".
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