Вчені з'ясували, що за родимими плямами на руці можна передбачити ризик меланоми
11:49, 19 жовтня 2015Наука та IT
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По кількості родимих плям на руці вчені можуть оцінити ризик розвитку раку шкіри - меланоми.
По кількості родимих плям на руці вчені можуть оцінити ризик появи меланоми / Фото: УНІАН
Як випливає з доповіді дослідників з Королівського коледжу в Лондоні, у пацієнтів з більш ніж 11 родимими плямами на правій руці (в тому числі на плечі і передпліччя) їх кількість по всьому тілу, як правило, перевищує сотню, повідомляє Бі-бі-сі.
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На думку вчених, це є індикатором ризику захворювання на меланому, яка розвивається внаслідок аномальних змін родимих плям.
Як вважають дослідники, ці висновки допоможуть лікарям швидко і точно визначати пацієнтів, яким потрібна особлива увага і поглиблена діагностика.
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