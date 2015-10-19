Вчені з'ясували, що за родимими плямами на руці можна передбачити ризик меланоми

Як випливає з доповіді дослідників з Королівського коледжу в Лондоні, у пацієнтів з більш ніж 11 родимими плямами на правій руці (в тому числі на плечі і передпліччя) їх кількість по всьому тілу, як правило, перевищує сотню, повідомляє Бі-бі-сі.

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На думку вчених, це є індикатором ризику захворювання на меланому, яка розвивається внаслідок аномальних змін родимих плям.

Як вважають дослідники, ці висновки допоможуть лікарям швидко і точно визначати пацієнтів, яким потрібна особлива увага і поглиблена діагностика.