Світові продажі смартфонів Microsoft упали більш ніж на 50%

Про це пише РБК.

Читайте такожWestern Digital придбає конкуруючу SanDisk за $19 мільярдів

За інформацією видання, виручка Microsoft від продажу смартфонів знизилася на 54% (з поправкою на курсову різницю; без неї падіння склало 58%), випливає з фінансової звітності корпорації Microsoft за III квартал 2015 року (закінчився 30 вересня).

З липня по вересень компанія продала 5,8 млн смартфонів Lumia і 25,5 млн апаратів інших марок (non-Lumia phones; у цю категорію потрапляють, наприклад, смартфони, які випускає тайванська Acer). Для порівняння: за той же період минулого року їх продажі склали 9,3 млн і 42,9 млн відповідно. Виручка Microsoft від продажів смартфонів за звітний період склала $1,5 млрд.

У Microsoft падіння виручки пояснюють реструктуризацією компанії: нова стратегія передбачає ставку на преміальний сегмент і скорочення числа моделей телефонів.

Microsoft різко скоротить модельний ряд смартфонів і не буде випускати окремі смартфони для різних держав, повідомляло в липні агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Компанія розділить лінійку Lumia на три категорії — пристрої для роботи, недорогі смартфони і апарати з топовими характеристиками. У кожній категорії Microsoft буде випускати не більше однієї-двох моделей на рік.