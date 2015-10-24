Вчені виявили на кометі Лавджоя молекули спирту

Міжнародна група вчених вперше виявила в складі кометної речовини молекули спирту, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на журнал Science Advances.

"Ми виявили у комети З/2013 Q2, відомої як комета Лавджоя, молекули 21 органічної сполуки, в тому числі етилового спирту та найпростішого моносахариду - глікольальдегида, які раніше ніколи в кометах не зустрічалися", - говориться в повідомленні.

Відкриття було зроблено за допомогою 30-метрового телескопа Інституту радіоастрономії в міліметровому діапазоні, розташованому в іспанських горах Сьєрра-Невада.

Зазначається, що різні органічні речовини неодноразово вдавалося виявити і в інших кометах. Так, 2014 року вчені знайшли на кометі Чурюмова-Герасименко молекули 16 органічних сполук, чотири з яких - метілізоціанат, ацетон, пропаналь та ацетамід - раніше в кометах не зустрічалися.

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Хімічний склад комет привертає підвищену увагу вчених, зокрема, у зв'язку з питанням про виникнення життя на Землі. За однією з теорій, речовини, необхідні для зародження органічного життя, могли бути занесені на Землю кометами.