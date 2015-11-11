Запущено додаток Apple Music для Android

Бета-версія програми доступна для Android-користувачів у країнах, де вона офіційно представлена, повідомляє Lenta.ru з посиланням The Verge. Apple Music став першим брендованим сервісом компанії, випущених для Android (раніше були тільки продукти фірми Beats, придбаної Apple, і інструмент для міграції на iOS).

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Більшість функцій Apple Music працюють і на Android-версії: наприклад, цілодобова радіостанція Beats-1 з діджеями з Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і Лондона, платформа Connect, де користувачі зможуть переглядати бекстейдж-фотографії, новини або слухати сингли, якими будуть ділитися самі виконавці. Також музичний сервіс дозволяє слухати більше 30 млн композицій і зберігати їх для прослуховування офлайн. На Apple Music пропонуються плейлисти з новинками або музикою, підібраною під смаки користувача.

Однак на сервісі поки що відсутні перегляд відеокліпів і оформлення сімейної підписки. Як заявили в компанії, всі відсутні опції додадуться після виходу програми зі стадії бета-тестування.

Як розповів віце-президент Едді Кью, компанія постаралася зробити так, щоб сервіс «відчувався як Android-додаток». Однак, зазначив The Verge, вид Apple Music не відповідає «матеріалістичному» дизайну (Material Design), якого дотримуються всі додатки Google.

Для реєстрації в музичному сервісі новим користувачам доведеться завести аккаунт Apple ID. Як і на iOS, перші 3 місяці можна випробувати додаток безкоштовно.

Apple Music перші був анонсований на конференції Apple WWDC 9 червня. Для iOS-користувачів сервіс став доступний 30 червня.