Вчені заявляють, що два горнятка кави на день здатні подовжувати життя

Два-три горнятка кави на день знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань, нервових хвороб, діабету другого типу та суїциду.

Такого висновку дійшли американські медики, автори статті у журналі Circulation, передає Лента.ру.

Вчені узагальнили дані трьох великих досліджень, які зараз проводяться у США: Nurses' Health Study (беруть участь 74890 жінок), Nurses' Health Study 2 (93054 жінки) і Health Professionals Follow-up Study (40557 чоловіків). Протягом 30 років всіх учасників кожні чотири роки запитували про те, скільки вони п'ють кави.

Всього за охоплені дослідженнями роки померло 19524 жінки і 12432 чоловіки. Виявилося, що любителів кави серед них значно менше, ніж мало б бути згідно з випадковим розподілом. Крім того, ті, хто часто п'ють каву, частіше курять і вживають алкоголь. Щоб відокремити ці фактори, вчені прибрали з вибірки курців — і відновлювальний ефект кави виявився ще сильнішим.

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Причому користь для здоров'я не залежить від каванізованості напою: отже, допомагає організму не кофеїн, а інші природні сполуки, які містяться у кавових зернах. Біоактивні компоненти як мінімум знижують інсулінову резистентність і пом'якшують запальні процеси, відзначає співавтор статті Мін Дін (Ming Ding). Однак для точного розуміння механізмів благотворного впливу кави потрібні додаткові дослідження.

Вчені також попереджають, що не можна говорити про причинно-наслідковий зв'язок між вживанням кави і смертю. Отримані статистичні висновки слід сприймати обережно. Зокрема, невідомо, наскільки зазначена інформантами частота (скільки горняток на день вони п'ють) співвідноситься з реальним досвідом.