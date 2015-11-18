Price.ua об'єднує актуальні онлайн-тренди

Price.ua, об'єднуючий інтереси користувачів і магазинів — надаючи споживачам комфортний і швидкий пошук потрібного товару по всьому онлайн-ринку України, а магазинам — відому ефективну торговельну площадку з цільовим трафіком і практичним, гнучким набором маркетинг-інструментів по просуванню своїх пропозицій, не може не відслідковувати зміни і не адаптуватися під акценти ринку.

Категорії товарів електронної торгівлі на нашому ринку особливо видозмінюються: вони поповнюються, виникає маса не хай-тек категорій, — іншим словами, українці стали купувати через інтернет якщо не все, то вже майже все. Це обумовлено проникненням інтернету в регіони, лояльністю користувачів до інтернет-магазинів, рівнем безпеки онлайн-транзакцій, зростанням довіри до оплати кредитними картами, поширенням мереж служб доставки.

Тому на Price.ua серед традиційних hi-tech категорій також присутні розділи-тренди: одяг та взуття, тури та акції. Розділ «Акції» запущений для зручності користувачів для швидкого охоплення всіх пропозицій онлайн-ринку з акціями та знижками. Розділ має сортування по магазинам і категоріям, також користувачеві надається інформація про час закінчення акції і всі ключові деталі пропозиції зі знижкою. Завдяки прайс-агрегатору пропустити розпродаж або акцію майже неможливо: адже сайт працює з головним фактором — максимальне охоплення ринку та інформування про зниження цін та акціях.

Пошук кращих пропозицій по відпочинку — також популярний напрям серед користувачів. Чому б не використати практичний інструмент сортування пропозицій на зібранні? Вивчивши відгуки і попит своїх партнерів, Price.ua виділив розділ-категорію, де розміщені пропозиції від турагенств. Механізм пошуку туру набагато зручніше, ніж вільний пошук по декількох сайтах: можна відразу охопити всі пропозиції від декількох агентств і порівняти їх ціни та пропозиції, щоб вибрати оптимальне.

Одяг та взуття — один з великих розділів не хай-тек категорій, де активно здійснюється пошук товарів на price.ua.

У розділі є докладний поділ на підкатегорії товарів, які допомагають користувачеві відразу потрапити на потрібний товар. Це не просто поділ на чоловічий або жіночий одяг — тут пропонується деталізація за видами одягу, що також істотно прискорює і звужує пошук.

Зокрема, така категорія, як одяг для активного відпочинку, туризму або спорту, хобі представлена на сайті. Маркетологи відзначають, що в 2016 році саме ця категорія — Activewear (одяг для активного відпочинку) — одяг для туризму (термобілизна, компресійна білизна), гірськолижне екіпірування, одяг для сноубордингу, фітнес-одяг, — буде дуже затребувана. Цей тренд залучає нових споживачів — не вузько профільних спортсменів, а звичайних покупців, для яких активний відпочинок став мейнстрімом, поряд з затребуваністю таких гаджетів, як лайфстайл-трекери, фітнес-трекери і спеціалізованого одягу під всякі види активностей (так званий одяг стилю «Аthleisure »/ Атлежа), яку використовують як повсякденну.

Price.ua — портал, який не може бути статичним: його база даних зростає щомісяця, поповнюючись новими пропозиціями, тому його функціонал сортування і пошуку досить непростий, однак користувачі повинні бачити максимально зручний і простий інтерфейс взаємодії з сайтом. Тому головним завданням команди агрегатора є оперативна видозміна дизайну сайту — оптимізуючи його в ключі простій інтуїтивної наочності при збереженні зручного функціоналу. На даний момент користувачі можуть зауважити, що головна сторінка та сторінка категорії використовує нове дизайн-рішення. Подача інформації сайту порівняння цін і її систематизація спростилися і стали прозорішими та наочнішими. Дизайнери потрудилися над вибором шрифту і компоновки блоків товарів, об'єднаних за певними параметрами, які можна переглядати скроллингом по горизонталі.

Був обраний універсальний стиль дизайн-подачі сайту, без перевантаженості і нагромадження деталей.

У переддень початку передсвяткового сезону продажів, Price.ua відкрив зручний, практичний розділ «Подарунки», який також буде відрізняти яскравий і зрозумілий дизайн і вражаюча деталізація фільтрів по вибору товару. Алгоритм вибору настільки продуманий, що більше не виникне ступору в питаннях що і кому дарувати.