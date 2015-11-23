Скажи ні 3G егоїзму або Рік мобільного інтернету в подарунок для всіх пристроїв

3G інтернет придумали не тільки для смартфона

Переваги 3G інтернету переоцінити складно. Мобільний та швидкий доступ до інформації переводить користування послугами зв'язку на абсолютно новий рівень. Вірніше, міг би перевести, але...

Користувачам доводиться не тільки економити 3G трафік через недостатні пакетны обсяги та високу вартість, а й стикатися з банальною незручністю. Звичка використовувати мобільний інтернет тільки на смартфоні «не в'яжеться» з 3G інтернетом, який дозволяє справлятися з набагато більшим переліком завдань у мережі — тим більше що у багатьох користувачів вдома зберігається цілий парк пристроїв, призначених для мобільного використання.

Але основна проблема полягає у тому, що для кожного гаджета доводиться підключати окремий тарифний план. Платити за непотрібні для планшета послуги на зразок хвилин для спілкування немає жодного бажання. Що ж стосується використання 3G на лептопах, то це просто неможливо за відсутністю слота для сім-карт на даних пристроях. І, звичайно, окремий тариф на кожному девайсі обходиться невиправдано дорого.

Рішення немає?

Швидкості 3G інтернету вистачає для комфортної роботи на будь-якому пристрої. Але чи існує на вітчизняному ринку варіант 3G інтернету, яким можна користуватися на широкому переліку пристроїв і не переплачувати за це?

Оператор «Інтертелеком», покриття 3G мережі якого охоплює найширшу в Україні територію (більше 85% країни, 14 000 населених пунктів, автомобільні та залізничні шляхи сполучення), надає таку можливість. У лінійці оператора присутні пропозиції, повністю присвячені 3G інтернету. Завдяки безлімітам із турбоскоросними пакетами мегабайт (від 1 000 МБ на день) можна не економити 3G та займатися у мережі тим, що цікавить вас, а не тим, що «дозволяє» тариф.

А мобільний Wi-Fi роутер від «Інтертелеком» дозволяє вийти за межі 5-дюймового екрану і вільно працювати на тих девайсах, які дійсно підходять для тієї чи іншої задачі. Залиште смартфонам соціальні мережі та стрічки новин, дивіться відео на планшетах і з комфортом працюйте онлайн на ноутбуках — і все це з єдиним 3G тарифом. Мобільний Wi-Fi роутер роздає 3G інтернет за технологією Wi-Fi, забезпечуючи доступ у мережу до восьми пристроям одночасно.

І дійсно вистачить?

Можливість використання високошвидкісного 3G інтернету на смартфоні, планшеті та ноутбуці одночасно — серйозна заява. Чи реально насправді не відмовляти собі ні в чому?

Так — адже при підключенні до «Інтертелеком» до 31 січня 2016 року користувачі отримують не тільки вигідні умови тарифних планів, а й рік 3G інтернету у подарунок.

Справжній 3G — 3G без егоїзму. Трафіку вистачить для всіх гаджетів і будь-якого контенту!