Samsung погодилася виплатити Apple компенсацію за порушення патентів

Згідно з судовими документами, виробник готовий перерахувати цю суму до 14 грудня, якщо Apple передасть свої реквізити в найближчі вихідні, пише Лента.ру.

Крім того, в заяві Samsung йдеться, що південнокорейська компанія збереже за собою право подавати зустрічні позови і в разі виграшу вимагати компенсації від Apple. Тоді як у тому ж документі Apple повідомляє, що не згодна з цими умовами.

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Перший позов Apple подала ще навесні 2011 року, тим самим почавши патентну війну з південнокорейським виробником. У 2012 році суд визнав Samsung винною в порушенні п'яти патентів американської компанії, що стосуються мобільних технологій, а також дизайну і зовнішнього вигляду iPhone.

У рішенні суду йшлося, що запатентованими елементами, які були скопійовані південнокорейським виробником, є фронтальна сторона телефону, обрамлення пристрою і графічний користувальницький інтерфейс. Крім того, згідно з рішенням присяжних, Samsung запозичила розробки Apple в технологіях жестів: зокрема, мова йде про подвійне постукуванні по екрану для збільшення масштабу документа.

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Американська компанія запросила компенсацію в розмірі 2,5 мільярда доларів, проте суд оцінив збиток в 1 мільярд. У 2015 році Samsung зуміла знизити цю суму до 930 мільйонів, а потім в травні — до 548 мільйонів доларів.