Facebook дозволить користувачам прибрати знімки, що нагадують про погане

Користувачі зможуть перевірити, які публікації увійдуть до збірки, і замінити ті з них, які здаються їм невідповідними. За словами представників Facebook, в цьому році вони використовували новий алгоритм вибору фото, щоб краще відсіювати потенційні нагадування про неприємні події, передає Lenta.ru.

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Крім знімків за авторством користувача, в добірку можуть увійти кадри, на яких його відзначили інші юзери.

Функція стала приводом для критики на адресу Facebook в 2014 році. Зокрема, компанії довелося вибачитися перед веб-розробником Еріком Майєром за те, що автоматично згенерувала добірку, яка нагадала йому про померлу від раку мозку шестирічну доньку. Тоді фотографії та записи потрапляли в «Огляд року» автоматично за кількістю позначок «Мені подобається» і коментарів. Зміст самих публікацій не враховувався.