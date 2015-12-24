В США підрахували витрати електроенергії на гірлянди

До такого висновку дійшли дослідники Центру глобального розвитку, передає Бі-бі-сі. Багато американців розвішують гірлянди на дахах своїх будинків і на деревах. На святкове освітлення витрачається більш ніж 6 млрд кіловат-годин - стільки ж, скільки щорічно витрачають, наприклад, Ефіопія, Танзанія або Сальвадор.

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За словами дослідників, вони не закликають американців відмовитися від різдвяних вогнів. Метою дослідження було лише підкреслити різницю у рівні споживання електроенергії між бідними і багатими країнами, підкреслюють вчені.