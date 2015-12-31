Зонд Dawn передав на Землю найбільш детальні знімки поверхні Церери

Як йдеться в повідомленні NASA, на початку грудня Dawn завершив останній цикл зниження, в ході якого він опустився з висоти 1,47 тис. км до 380 км від поверхні Церери, передає DT.UA. Цей процес тривав 6 тижнів.

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Такий час знадобилося зонду через те, що він використовував найнижчу потужність іонного двигуна і те, що вчені хотіли, щоб Dawn розглянув "сонячний" бік карликової планети.

Одним з перших знімків, переданих на Землю, стала фотографія одного з регіонів Церери в районі її південного полюса, який на даний момент все ще освітлюється Сонцем, не дивлячись на швидке наближення зими. Сонце в цій частині карликової планети ніколи не піднімається вище лінії горизонту, що створює контрасти світлих і темних плям на поверхні Церери.

У серпні NASA підготувало "екскурсійний тур" по головних визначних пам'ятках на поверхні Церери – кратеру Оккатор з загадковими білими плямами і горі-піраміді. Пізніше дослідники заявили про те, що розкрили таємницю цих плям. На думку вчених, вони представляють собою відкладення солі, і що вони, ймовірно, є слідом вивержень екзотичних "соляних вулканів".