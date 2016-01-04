Цукерберг має намір створити комп'ютерну систему з управління будинком на основі штучного інтелекту

У повідомленні, розміщеному на його сторінці в Facebook, мільярдер зазначив, що кожен рік "ставить перед собою завдання, щоб дізнатися нове і вийти за рамки роботи в Facebook", передає ТАСС.

"Моя особиста мета на 2016 рік - створити простий штучний інтелект для управління будинком і допомоги в роботі", - сказав Цукерберг.

"Я збираюся почати з вивчення того, які технології вже є в цій сфері", - повідомив він. - Потім я почну вчити її (нову систему - ред.) розуміти мій голос, щоб керувати таким чином усім, що є в будинку: музикою, світлом, температурою і тому подібним".

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"Буду вчити розпізнавати моїх друзів по обличчях, коли вони дзвонять у двері", - додав засновник Facebook. У число функцій нового програмного забезпечення, за його словами, увійде перевірка того, чи все в порядку в кімнаті його доньки Макс, яка нещодавно народилася, а також більш наочне подання даних, що стосуються управління компанією.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівники відразу кількох найбільших IT-компаній повідомили про виділення в загальній складності $1 млрд на потреби некомерційної організації OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту на благо людства.

Серед жертводавців - генеральний директор Tesla Motors і SpaceX Ілон Маск, співзасновник Paypal Пітер Тіл, а також керівництво Amazon Web Services і індійського телекомунікаційного гіганта Infosys Tech.

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"Штучний інтелект повинен стати природним розвитком людського волевиявлення і зобов'язаний бути розповсюджений так широко, вільно і безпечно, як це тільки можливо", - зазначають автори проекту.