Продаж персональних комп'ютерів впав до історичного мінімуму - WSJ

За даними галузевої аналітичної компанії International Data Corp, причиною обвалу на ринку ПК стали уповільнення китайської економіки, зміцнення долара, що призвело до подорожчання комп'ютерів в Європі, і збільшення кількості смартфонів і інших мобільних пристроїв, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).

Аналітик IDC Джей Чоу сказав виданню, що всього в 2015 році виробники ПК відвантажили 276,2 млн одиниць продукції. Він очікував, що поставки за підсумками року знизяться на 10,3%, але вони впали навіть на 10,4%. У минулому році, за його словами, вперше з 2008 року обсяги поставок виявилися нижче 300 млн одиниць. Чоу додав, що в 2008 році поставки на ринок склали 299,6 млн ПК, а в 2007 році — 270,5 млн.

Читайте такожЦього року планшети вперше обженуть ноутбуки за обсягом продажів - експерти

Аналітичне агентство Gartner оцінило поставки ПК за 2015 рік в 288,7 млн одиниць, що, за його даними, на 8% менше ніж у минулому році. Методика підрахунку агентства враховує на відміну від IDC поставки планшетних комп'ютерів, зазначає WSJ.

Обидві компанії прийшли до висновку, що в четвертому кварталі 2015 року знизилися поставки від трьох провідних виробників ПК. При цьому Lenovo поставила 15,4 млн одиниць, HP — 14,3 млн, а Dell — 10,2 млн. Максимальне скорочення поставок, за даними IDC, зазначено у HP — 10,1% у річному обчисленні. У Dell зниження склало 5,7%, у Lenovo — 4,5%.

За оцінкою IDC, Asustek, що займає четверте місце за обсягами поставок, збільшила їх у четвертому кварталі на 0,8%. Поставки Apple за той же період зросли на 2,8%.

Триваючий спад найбільше позначився на невеликих компаніях, які займають приблизно 29% ринку ПК, зазначає WSJ. В результаті поставки від виробників, які не входять в першу п'ятірку, обвалилися в четвертому кварталі на 21,9%.