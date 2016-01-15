Китай готує відправку космічного апарату на зворотний бік Місяця в 2018 році

Як повідомило Державне управління оборонної науки, техніки і промисловості КНР, в 2018 році на зворотний бік Місяця повинен здійснити посадку космічний апарат Chang'e-4, передало 15 січня агентство Xinhua/ "Дальню сторону Місяця не видно з Землі через дії гравітаційних сил, і вона ніколи не освоювалася людьми, пише ТАСС.

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Місія Chang'e-4 буде першою в історії людства подібної експедицією", - заявив глава центру місячних досліджень при цьому управлінні Лю Цзиньчжун. За його словами, Китай "з гордістю демонструє" високий ступінь наукових знань і технологій, необхідних для такого проекту.

У грудні 2013 року модуль chang'e-4 здійснив м'яку посадку на місячну поверхнюі досі передає інформацію на Землю. Chang'e-4 буде аналогічним апаратом, але буде здатний нести велике навантаження. В ході його місії передбачається провести роботи з вивчення геологічних структур зворотного боку Місяця.

В подальшому Китай з допомогою chang'e-5 має намір здійснити вихід на орбіту Місяця, посадку і повернення модуля на Землю. Вже зараз китайські фахівці приступили до його розробки.

Серія апаратів Chang'e названа в честь місячної богині китайської міфології. На початку 2015 року Китай запросив інші країни до участі в своїх космічних проектах.