Google заплатила Apple мільярд доларів за пошук за умовчанням в iOS

Також Google відраховувала Apple значний відсоток виручки, яку копанія отримувала за рахунок пристроїв на iOS.

Про це стало відомо під час судового розгляду між Google і Orcale. І Google і Apple заперечували проти публікації відомостей про подібну угоду. Який саме відсоток платила Google з виручки на пристроях на iOS, невідомо; під час суду згадувалися 34 відсотка, однак невідомо, чи платила Google стільки або лише залишала собі близько третини виручки, пише Медуза.

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Адвокат Google заперечував проти розголошення цих відомостей і вимагав від судді виключити згадку 34 відсотків із стенограми судового засідання.

Суд між Oracle і Google триває з 2010 року, він стосується звинувачень Oracle в тому, що Google не платила за використання Java в Android. Oracle вимагає близько мільярда доларів.