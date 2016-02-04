YouTube оголосив про прем'єри власних серіалів

Виробництво власних серіалів і фільмів - частина стратегії YouTube по залученню користувачів до свого платного сервісу YouTube Red, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Якщо раніше YouTube намагався залучати платних користувачів за допомогою зірок шоу-бізнесу - платні канали на YouTube Red вели, серед інших, Мадонна і актор Ештон Кутчер - то тепер сервіс робить ставку на YouTube-знаменитостей.

Як повідомили в компанії, першою прем'єрою стане ігровий серіал Scare PewDiePie, головну роль в якому зіграв популярний шведський коментатор відеоігор Фелікс Кьєллберг, відомий під псевдонімом PewDiePie. У каналу Кьєллберга на момент написання замітки близько 42 мільйонів передплатників. Творцями шоу стали продюсери серіалу "Ходячі мерці".

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Також у лютому планується прем'єра документального шоу "Подорож на острів єдинорогів" Лілі Сінгх (близько 8 млн передплатників). Крім того, сервіс викупив права на один з фільмів компанії DreamWorks Animation.

Виробництво власних шоу - стратегія, поширена серед різних онлайн-кінотеатрів. Наприклад, сервіс Netflix кілька років тому зняв власне продовження популярного серіалу Arrested Development. Протягом останніх років YouTube послідовно вживає заходів щодо монетизації сервісу та залучення користувачів на платній основі.

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Зазначається, що шоу будуть доступні тільки передплатникам сервісу YouTube Red з 10 лютого.