"Твіттер" поміняв роботу стрічки новин і змусить користувачів дивитися рекламу

Тепер твіти відображаються не в хронологічному порядку, а виходячи з інтересів користувача. Схожий принцип використовує Facebook, передає Lenta.ru. Компанія не пояснює, за якими саме параметрами проходить відбір кращих твітів, які повинні відображатися в самому верху новинної стрічки. Проте наголошується, що це будуть "найважливіші повідомлення тих людей, на які ви підписані". Інші повідомлення будуть розташовуватися нижче.

Поки що нововведення опціональне: функція "Показувати спочатку кращі твіти" вмикається в налаштуваннях облікового запису. Очікується, що в найближчі тижні цю можливість вибору приберуть.

"Твіттер" приступив до тестування нового формату стрічки новин на початку грудня 2015 року. Після появи чуток про можливе нововведення користувачі сервісу вивели в світовий топ хештег #RIPTwitter. Основне невдоволення викликав той факт, що сервіс стане схожий на Facebook, який використовує схожий алгоритм.

Читайте такожTwitter створює новий продукт, який дозволить публікувати без обмежень у символах - ЗМІ

Для порівняння, Facebook при побудові стрічки ставить у пріоритет пости найближчих друзів і сторінки, які найбільше цікавлять користувача, і які можна вказати в налаштуваннях.

Крім цього "Твіттер" запускає новий формат реклами. Тепер користувачам будуть показувати спонсорські ролики, які розмістять "на преміальному місці"- в самому верху новинної стрічки.

Таким чином, пропустити її буде майже неможливо: відео будуть відображатися один раз протягом доби при відкритті програми на смартфоні або при вході в аккаунт з паролем веб-версії. Зараз спонсорські твіти розміщуються упереміш з повідомленнями друзів у стрічці новин.

Зазначається, що реклама не буде цільова. Один ролик демонструватиметься протягом дня всім користувачам. Наприклад, у США це близько 65 млн осіб. Компанія почала поступово вводити новий формат для користувачів США. Глобальний запуск функції відбудеться в найближчі місяці.

У січні адміністрація "Твіттера" в якості експерименту позбавила перегляду реклами невелику групу найбільш активних користувачів сервісу. У частини з них оголошення повністю зникли з стрічки повідомлень, в інших їх кількість значно скоротилася в порівнянні з тими обсягами, в яких реклама приходить звичайним користувачам сервісу.