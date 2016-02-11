7 питань про історичне відкриття: до чого тут Ейнштейн і що таке гравітаційні хвилі

Про важливість відкриття і про те, як воно було зроблено, повідомляється в матеріалі ТАСС.

Що таке гравітаційні хвилі: гравітаційні хвилі – це коливання тканини простору-часу, які розбігаються від масивних об'єктів, що рухаються зі змінним прискоренням. Через відносну слабкість гравітаційних сил (порівняно з іншими) хвилі мають досить малу величину, що важко піддається реєстрації. Схожим чином електричний заряд, що переміщається, породжує електромагнітні хвилі, але тільки їх набагато легше зареєструвати.

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До чого тут Альберт Ейнштейн: гравітаційні хвилі передбачив Альберт Ейнштейн в рамках теорії відносності ще сто років тому, але всі експериментальні спроби їх виявити закінчувалися провалом. Навіть сильні гравітаційні хвилі викликають невеликі зміни: об'єкти, віддалені один від одного на відстань метра, будуть як би коливатися на хвилях простору-часу і ставати то ближче, то далі один від одного на 10-18 - 10-23 метра.

Саме тому вчені розраховували виявити гравітаційні хвилі тільки від дуже важких об'єктів як галактик, що стикаються, обертових чорних дір або подвійних зоряних систем.

Як було зроблено відкриття: Пошук гравітаційних хвиль активно вівся приблизно з 60-х років минулого століття. У колаборації LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) для цього використовували наземні гравітаційні телескопи — гігантські Г-подібні антени з довжиною плечей за чотири кілометри. Усередині них в умовах високого вакууму поширювалися лазерні промені, які відбивалися від підвішених у протилежних кінцях антен дзеркал. А оскільки гравітаційна хвиля періодично ростягувала і стискала плечі телескопа, різні промені, які йшли за різними оптичним шляхами, приходили на вихід з невеликими затримками. Саме їх в кінцевому рахунку і реєстрували експериментатори, по характерній інтерференційній картині, що виникає при взаємодії променів.

З цих даних учені зробили висновок про відхилення на рівні 10-19 м - сигнал, який свідчив про проходження гравітаційної хвилі, породженої системою двох чорних дір на відстані близько 50 мільйонів світлових років від Землі.

Коли було зроблено відкриття: Гравітаційні хвилі були зареєстровані вдень 14 вересня 2015 року одночасно двома профільними обсерваторіями - в штатах Луїзіана і Вашингтон, а офіційно учасники проекту LIGO оголосили про відкриття гравітаційних хвиль 11 лютого 2016 року на прес-конференціях, що одночасно пройшли у декількох містах.

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Що таке LIGO: Міжнародний проект LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), лазерно - інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія. Проект був запропонований в 1992 році Кіпом Торном, Рональдом Дривером з Каліфорнійського технологічного інституту і Райнером Вайсом з Массачусетського технологічного інституту.

Що означає відкриття гравітаційних хвиль: Відкриття має стати черговим підтвердженням загальної теорії відносності і відкрити шлях до давньої мрії фізиків - створення теорії квантової гравітації і, можливо, навіть теорії великого об'єднання, що описує всі види фізичної взаємодії на єдиних термінах і рівняннях.

Експерти вважають цю подію "відкриттям нобелівського масштабу", тому що воно означає вирішення столітньої загадки.

Скільки коштувало відкриття: Загальна вартість проекту склала близько $620 млн. Довгі роки на LIGO виділяли гроші без усякої впевненості, що ці вкладення коли-небудь окупляться. Більш того, шанс, що вченим вдасться зловити гравітаційні хвилі, був мізерний, але, тим не менш, рік за роком фінансування продовжували. І, як виявилося, не дарма: як це часто буває в науці, завдяки "марним" вкладенням було здійснено відкриття, яке змінило наше уявлення про Всесвіт.