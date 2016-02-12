Вчені більше не будуть встановлювати зв'язок з зондом на кометі Чурюмова-Герасименко

Зонд Philae відокремився від Rosetta і попрямував до комети 67P/Чурюмова-Герасименко 12 листопада 2014 року, передає Бі-бі-сі. Через 60 годин після жорсткої посадки на поверхню комети його бортові акумулятори сіли через те, що модуль опинився в ущелині, де його сонячні панелі на отримували достатньо світла для підзарядки батарей, і апарат перестав подавати сигнали.

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У червні 2015 року Philae несподівано вийшов на зв'язок, однак буквально через кілька тижнів зв'язок був в черговий раз втрачений, і фахівці провели останні 7 місяців у спробах його відновити.

У DLR вважають, що модуль, швидше за все, покритий товстим шаром пилу, а його температура занадто низька для продовження нормальної роботи.

"На жаль, вірогідність відновлення контакту апарату з нашою командою в DLR практично дорівнює нулю. Ми більше не будемо посилати йому ніяких команд", - сказав керівник проекту Стефан Уламек.

При цьому космічний апарат Rosetta продовжує свою роботу з вивчення комети. У жовтні 2015 року Rosetta виявила в хмарі газу, що оточує комету Чурюмова-Герасименко, несподівано велику кількість молекул кисню.