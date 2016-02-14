Хіміки відкрили найлегший тип водяної криги

Нову форму твердої фази води вчені спрогнозували за допомогою комп'ютерного моделювання з використанням методів молекулярної динаміки. Її природними аналогами автори називають клатрати, виявлені на дні океану та у вічній мерзлоті, передає Lenta.ru.

Читайте такожВчені виявили на Плутоні рівнину, під якою можуть йти геологічні процесиЦі сполуки утворені включенням молекул «гостя» в порожнини кристалічної решітки «господарів». Вчені показали, що, розміщуючи вихідні сполуки в замкнутий простір з низькими температурами і тиском, можна домогтися видалення чужорідних молекул.

Це призведе до зменшення маси вихідної сполуки при збереженні нею колишнього обсягу, і, як наслідок, зменшення щільності. Отримана таким чином нова форма водяної криги, за запевненнями вчених, повинна залишатися стійкою.

Нова форма водяної криги виявиться на 25% менш щільною, ніж отримана в 2014 році європейськими вченими сполука. Якщо дослідники отримають її експериментально, вона стане фазою номер XVII кристалічної води і першою виявленою в США з часів Другої світової війни.