Турецькі хакери зламали сайти координаторів інтернету

Турецькі хакери з угруповання NetDevilZ зламали сайт організації ICANN, до чиїх функцій входить нагляд за інтернет-адресами і протоколами, повідомляє Wired. Також був зламаний сайт організації IANA, яка порядкує адресним простором інтернету.

У п`ятницю, 27 червня, при заході на сайти ICANN і IANA користувачі бачили таке повідомлення: "You think that you control the domains but you don`t! Everybody knows wrong. We control the domains including ICANN! Don`t you believe us?".

За кілька секунд, достатніх, щоб прочитати хакерське послання, всі відвідувачі ресурсів перенаправлялися на сайт AtSpace.com.

Зламані були сайти, розташовані за адресами icann.com, icann.net, iana.com і iana-servers.com. За 20 хвилин після злому робота ресурсів ICANN і IANA була відновлена.

Раніше угруповання NetDevilZ зламало популярний ресурс для обміну фотографіями Photobucket і порносайт Redtube.

Лента.ру