В атмосфері суперземлі вперше знайшли ціаніди

Екзопланета 55 Cancri e (55 Рака e) приблизно в 8,6 рази важча ніж Земля і знаходиться на відстані 41 світлового року від неї, передає Lenta.ru. Суперземля обертається навколо сонцеподібної зірки 55 Cancri A з періодом 17,6 години на відстані 0,016 астрономічної одиниці.

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Температура атмосфери екзопланети досягає 2 тис. градусів Цельсія, так що виникнення і розвиток життя на ній малоймовірний. Астрономи за допомогою телескопа Hubble, виявили в атмосфері 55 Cancri сліди водню, гелію і синильної кислоти.

Солі синильної кислоти (HCN - сполука, що складається з водню, вуглецю та азоту) називаються ціанідами. Статистична значимість відкриття, зробленого астрономами, дорівнює 6,1 стандартного відхилення.

Отримані вченими дані показують, що атмосфера суперземель значно багатша на вуглець, ніж вважалося раніше. Це означає, що у випадку, якщо б 55 Cancri e розташовувалася далі від світила, на ній могли б бути сприятливі для життя умови.