Психологи назвали критерій успішності дитини в майбутньому

Головною ознакою успішності дитини в майбутньому вчені вважають впертість, яка, на думку психологів, має виявлятися в конструктивному ключі: здатності мати власну думку і чинити опір авторитарній владі, передає Lenta.ru.

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Свої висновки вчені засновують на довготривалому дослідженні 745 дітей, розпочатому в 1968 році. Тоді середній вік спостережуваних становив 11,9 року, з них 49,9% - дівчатка. До кінця дослідження (у 2008 році) середній вік спостережуваних склав 51,8 року, з них жінок було 53,3%.

Експерти оцінювали вплив батьківського соціально-економічного статусу, дитячого інтелекту, шкільної успішності і характеристик поведінки (уважності, відповідальності, старанності, оптимістичного та песимістичного настрою, дотримання правил і інше) на професійні успіхи і рівень доходів у дорослому житті. Отримані результати демонструють впевнений взаємозв'язок між відповідальністю, опором владі і старанністю в минулому і кар'єрними успіхами в майбутньому. Вчені відзначають, що їх дослідження не дозволяє вичленувати вирішальний мотив успіху: бажання досягти успіху в кар'єрі або фінансова зацікавленість.