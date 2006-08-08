BMW анонсувала новий X5 (фото)

Компанія BMW розповсюдила перші офіційні фотографії і інформацію про нове покоління позашляховика BMW X5. Як і передбачалося, автомобіль став помітно крупнішим за свого попередника, а також одержав новий дизайн кузова і інтер`єру.

Новий X5 побудований на вже відомій, але модернізованій платформі, а його габаритна довжина становить 4,85 метри - це на 20 сантиметрів більше, ніж у попереднього покоління. Додаткові сантиметри дозволили зробити автомобіль помітно просторішим і розмістити в ньому три ряди сидінь, на яких поміщається сім пасажирів. Розмір багажного відсіку новинки при піднятих сидіннях третього ряду становить 200 літрів і збільшується до 620 літрів, якщо два задніх сидіння скласти в спеціальні ніші в підлозі. Якщо ж прибрати ще і сидіння другого ряду, то об`єм багажника у X5 може досягати значних 1750 літрів.

Базовим мотором для новинки стане новий трилітровий шестициліндровий бензиновий агрегат потужністю 265 кінських сил. З ним позашляховик зможе пришвидшуватись до ста кілометрів на годину за 8,3 секунди. Вже відомий 4,8-літровий V8 потужністю 367 кінських сил розжене BMW X5 до ста кілометрів на годину всього за 6,5 секунди, а його максимальна швидкість сягає 240 кілометрів на годину. Крім того, для новинки передбачений і один дизельний мотор - трилітровий турбодизель з двома нагнітачами, потужність якого 272 кінські сили. З ним машина досягає ста кілометрів на годину за 8,1 секунди.

Нове покоління BMW X5 відрізняється від попередника ще і новим дизайном кузова, агресивнішим і виразнішим. У вигляді новинки увагу привертають оригінальні фари головного світла, що трохи нагадують BMW X3, а також складна пластика переднього бампера і виразні грати радіатора. У салоні X5 з`явилася нова приладова панель, виконана в стилістиці BMW 5-Series. Крім того, новий позашляховик комплектуватиметься безліччю сучасних електронним систем, запозичених у інших моделей , включаючи функцію проекції показів спідометра на лобове скло.

Прем`єра BMW X5 нового покоління пройде восени в рамках міжнародної виставки в Парижі.

Лєнта.ру