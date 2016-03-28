Apple виправила помилки з установкою нової версії iOS

Користувачі почали скаржитися на проблеми з установкою операційної системи через кілька днів після її офіційного релізу, повідомляє DT.UA. Користувачі iPad 2 зіткнулися з тим, що пристрій не може бути активовано після установки на нього iOS 9.3.

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Нова версія iOS 9.3 для iPad дозволяє виправити помилку з активацією пристрою. Разом з тим, вона не може бути встановлена на планшети, які неможливо активувати після попередньої установки системи без використання комп'ютера.

З проблемами при установці iOS 9.3 зіткнулися не тільки користувачі iPad. Наприклад, власники iPhone 5S не можуть оновити операційну систему через те, що не можуть пригадати початкові логін та пароль свого облікового запису Apple ID: якщо обліковий запис (або власник пристрою) змінювався, установка ОС виявлялася неможлива. Для таких користувачів Apple запустила сторінку підтримки. Інформація, яка міститься на цій сторінці, описує процес оновлення системи за допомогою iTunes.