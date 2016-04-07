Астрофізики: Земля "бомбардувалася" радіоактивними ізотопами після кількох вибухів наднових

Дослідження опубліковано в двох статтях в журналі Nature, передає Лента.ру.

Вчені виявили в надрах кори під Тихим, Атлантичним та Індійським океанами високий вміст ізотопів Fe-60. Ці частинки потрапили на Землю понад мільйон років тому після вибухів наднових зірок. Опублікована астрофізиками стаття описує місце і час вибухів.

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Одна наднова вибухнула 2,3 мільйони років тому і була в 9,2 рази важчою за Сонце. Друга вибухнула 1,5 мільйони років тому і була у 8,8 разів масивніше Сонця. Обидві події, за оцінками вчених, відбулися на відстані 60-130 парсек (196-424 світлових років) від Землі.

Міжнародна команда зібрала 120 зразків з дна океанів. Дані вчених охоплюють останні 11 мільйонів років. На відміну від стабільного Fe-56, ізотоп Fe-60 має період напіврозпаду, що дорівнює 2,6 мільйона років. Такі ізотопи, о збереглися на Землі, мають інопланетне походження.

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Усього, згідно з дослідженням астрофізиків, Земля 1,7-3,2 мільйона років тому кілька разів піддавалася бомбардуванню радіоактивним сміттям після вибуху наднових. Наднові були видимі з поверхні Землі, а час їх вибухів збігається з періодами кліматичних змін.