Маск почне випробування треку для надзвукових пасажирських перевезень у цьому році
Бізнесмен і винахідник, голова компаній SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск почне випробування треку Hyperloop для надзвукових перевезень пасажирів вже в цьому році.
У компанії розповіли, що у другому раунді інвестицій їм вдалося залучити $80 млн, таким чином, загальний обсяг залучених коштів склав $100 млн, пише РБК з посиланням на The Financial Times.
Читайте такожЗасновник SpaceX і Tesla планує побудувати надзвуковий пасажирський поїзд
Серед інвесторів називаються GE Ventures, підрозділ General Electric, SNCF і французька національна залізниця.
"Коли ми покажемо прототип, всі зрозуміють, ми зможемо вирішити проблеми міських заторів - ми можемо звільнити землю, перебудувати міста. Це велика угода", - заявив виконавчий директор Роб Ллойд.
Hyperloop був задуманий Ілоном Маском в 2013 році. Проект являє собою трубу, з якої відкачано повітря, завдяки чому теоретично в ній можливо перевозити людей і вантажі зі швидкістю світла. Загальні витрати на проект оцінювалися в $6 млрд.