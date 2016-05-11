Маск почне випробування треку для надзвукових пасажирських перевезень у цьому році

У компанії розповіли, що у другому раунді інвестицій їм вдалося залучити $80 млн, таким чином, загальний обсяг залучених коштів склав $100 млн, пише РБК з посиланням на The Financial Times.

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Серед інвесторів називаються GE Ventures, підрозділ General Electric, SNCF і французька національна залізниця.

"Коли ми покажемо прототип, всі зрозуміють, ми зможемо вирішити проблеми міських заторів - ми можемо звільнити землю, перебудувати міста. Це велика угода", - заявив виконавчий директор Роб Ллойд.

Hyperloop був задуманий Ілоном Маском в 2013 році. Проект являє собою трубу, з якої відкачано повітря, завдяки чому теоретично в ній можливо перевозити людей і вантажі зі швидкістю світла. Загальні витрати на проект оцінювалися в $6 млрд.