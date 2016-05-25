Airbus запатентував найшвидший вертоліт у світі

Новий вертоліт здатний розвивати швидкість близько 470 км/год. Запатентований апарат являє собою просунуту версію експериментального гвинтокрила Eurocopter X3 дочірнього підрозділу компанії, передає Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

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У новій моделі додаткові тягнучі пропелери також встановлені на кінцях крил, проте, на відміну від Eurocopter X3, не спереду, а ззаду (це зроблено для зменшення шуму). На вертольоті планується використовувати два двигуни Rolls Royce Turbomeca RTM322.

В даний час стандартна для вертольотів швидкість становить 240-260 км/ч. При цьому найшвидшим у світі (серед масових моделей) є американський Boeing CH-47 Chinook і радянський Мі-24. Перший здатний розвивати швидкість до 310 км/год, другий - на приблизно 60 км/год більше.

Апарат Eurocopter X3 був проведений в одиничному екземплярі. В ході одного з експериментальних польотів він розвинув рекордну швидкість до 472 км/год. В даний час Eurocopter X3 знаходиться в Музеї авіації і космонавтики Парижа.