Airbus запустив у небо перший у світі літак, виготовлений на 3D принтері

Як повідомляє avianews.com, виробництво повітряного судна під назвою Thor зайняло один місяць. Його зробили з поліаміду в науковій лабораторії Airbus в Гамбурзі.

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Єдиними елементами безпілотника, які не були виготовлені за допомогою 3D-друку, стали два електричних пропелери і система дистанційного управління.

Свій перший політ Thor, який має довжину майже 4 м і аналогічний розмах крил, зробив з Гамбурга на завод Airbus в Штаде, пролетівши близько 40 км.

Всього Airbus планує випустити кілька десятків таких літальних апаратів. Вони будуть використовуватися для вивчення можливостей 3D друку в авіабудуванні, а також відпрацювання інноваційних рішень, що стосуються різних форм планера, крила і інших елементів конструкції.

Thor складається з 50 окремих частин, зроблених на 3D принтері, оскільки головним завданням першого етапу проекту було вивчення різних варіантів силової конструкції фюзеляжу.

"Проект Thor – стане нашою основною випробувальноїмайданчиком. Ми хочемо зрозуміти , наскільки технологія 3D друку дозволить скоротити темпи виробництва не тільки окремих компонентів, але і всіх систем літака. Незабаром ми плануємо випустити такий же літак, але вже з цільним корпусом, що має оптимізоване розподілення навантаження між несучою обшивкою і внутрішніми ребрами жорсткості", – зазначив віце-президент Airbus за новими технологіями Пітер Сендлер.