У мексиканському селі виявили останки вбитого людьми мамонта
Мексиканські палеонтологи викопали скелет мамонта, який жив 14 тисяч років тому неподалік від нинішнього Мехіко.
Мамонта виявили в селі Тультепек, на глибині близько двох метрів під однією з вулиць, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Як розповів археолог Луіс Кордоба, на момент загибелі тварині було від 20 до 25 років, при цьому збереглися всі фрагменти скелета, а бивні навіть не були відокремлені від черепа. Фахівці встановили, що тварину вбили і розчленували люди, а його кістки були розкидані по окрузі.
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Вчені сподіваються виставити скелет тультепекского мамонта в музеї.
Деякі фрагменти скелетів мамонтів у Мексиці раніше знаходили в місці, де колись розташовувалося дрібне озеро, в якому застрягали великі мамонти.
У загальній складності в околицях Мехіко виявили останки 50 мамонтів.
Мамонти виду Колумба - Mammuthus columbi - були широко поширені на американському континенті.
Останки тварин цього виду знаходили по всій Центральній Америці, а також в Техасі та Каліфорнії.