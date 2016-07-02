NASA показало "шаблони" Плутона

Плато Супутник являє собою рівнину, що займає значну частину території у формі серця на карликовій планеті, передає Lenta.ru. Плато покрите плиткою з багатокутників ("шаблонів"). Їхній центр світліший і гладший, ніж більш темні і рельєфні краї. Це пов'язано, на думку вчених, з природою багатокутників: їх центри утворені більш теплим (порівняно з краями) азотним льодом, який поступово розтікається до кордонів багатокутників.

Читайте такожNASA показало перше відео з ПлутонаПрава частина представленого NASA зображення отримана накладенням пари знімків станції New Horizons, зроблених під різними кутами до місцевості. Перший знімок зроблений на відстані 24,75 тис. км, а другий - 16 тис. км від Плутона. Це дозволило більш детально простежити геометрію плато.

Станція New Horizons 14 липня 2015 року на швидкості близько 14 км в секунду наблизилася до Плутона на мінімальну відстань - 12,5 тис. км. На цей час припав пік дослідної роботи.

Місія повинна завершити роботу в середині 2020-х. Основним завданням програми New Horizons є вивчення карликової планети Плутон і її супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, зібрало дані про склад атмосфери і будову поверхні Плутона, а також його взаємодії з Хароном.