На узбережжі Танзанії аквалангіст виявив "африканську Атлантиду" (фото)
19:05, 04 липня 2016Наука та IT
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На узбережжя Танзанії виявлені руїни, які, як вважають вчені, можуть бути залишками стародавнього африканського міста Рапта - близько 2000 років тому він був важливим транспортним і торговим вузлом, а 1600 років тому зник з лиця Землі. Археологи вважають, що місто було затоплене.
Руїни можуть бути залишками древнього міста Рапта / Alan Sutton
Про виявлення руїн повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Daily Mail.
Руїни виявив аквалангіст Алан Саттон. Руїни займають велику територію, на якій розкидані кам'яні блоки квадратної і прямокутної форми - за словами аквалангіста, блоків там кілька тисяч. Блоки володіють різним розміром - деякі з них мають п'ятиметрову довжину і товщину близько 40 см.
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Професор археології Фелікс Чами з Університету Дар-ес-Салама вважає, що ці руїни можуть бути залишками Рапты - «африканської Атлантиди». Вчений повідомив, що поки що це лише версія, і для її підтвердження необхідно виявити інші артефакти.
Фото: Alan Sutton
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