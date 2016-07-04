На узбережжі Танзанії аквалангіст виявив "африканську Атлантиду" (фото)

Про виявлення руїн повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Daily Mail.

Руїни виявив аквалангіст Алан Саттон. Руїни займають велику територію, на якій розкидані кам'яні блоки квадратної і прямокутної форми - за словами аквалангіста, блоків там кілька тисяч. Блоки володіють різним розміром - деякі з них мають п'ятиметрову довжину і товщину близько 40 см.

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Професор археології Фелікс Чами з Університету Дар-ес-Салама вважає, що ці руїни можуть бути залишками Рапты - «африканської Атлантиди». Вчений повідомив, що поки що це лише версія, і для її підтвердження необхідно виявити інші артефакти.