Археологи знайшли в Егейському морі 23 стародавні затонулі кораблі (фото)

Як повідомляється на сайті Саутгемптонського університету, розкопки проводилися в червні – початку липня, передає DT.UA. Раніше археологи вже виявили в цьому регіоні 22 кораблі.

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Найбільш цінними знахідками є грецький корабель пізнього архаїчного періоду з вантажем амфор, торгове судно еллінського періоду з амфорами, виготовленими на острові Кос, три римських судна з посудом виготовленими в Синопі і корабель пізньоримського періоду з вантажем посуду.

Кораблі датуються від пізнього архаїчного періоду (525-480 рік до нашої ери) до раннього модерну (1750-1850 рік).

Крім кораблів археологи виявили також зразки кераміки і якорів. Зокрема, були виявлені два кам'яних якоря архаїчного періоду - найбільші, виявлені в Егейському морі до цього часу. Знахідки показують, наскільки цінним був торговий шлях, що з'єднував Чорне та Егейське моря з Кіпром, країнами східного Середземномор'я та Єгиптом.

Раніше повідомлялося про те, що підводні археологи виявили біля узбережжя Оману сліди одного з перших кораблів епохи Великих географічних відкриттів. Як припускають вчені, уламки належать "Есмеральді" - кораблю, який плив під час другої подорожі Васко да Гами в Індію.